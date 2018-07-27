В Украине продолжают расти долговые обязательства по зарплате

Согласно опубликованной на портале информации, около 79 процентов суммы задолженностей - это долг экономически активных предприятий 1,57 млрд гривен. Из общей статистики отображается информация о следующих долговых показателях:

- сельскохозяйственные предприятия задолжали своим работникам на начало июля 17,347 млн гривен;

- промышленные предприятия - 2,2 млрд гривен;

- строительные - 83,1 млн гривен;

- охраны здоровья - 26,04 млн гривен;

- госуправления и обороны - 4,8 млн гривен

Цифры составлялись без учета Автономной Республики Крым, Севастополя и временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщалось в "УРА-Информ", по состоянию июнь месяц 2018 года наибольшие долги по выплате заработной платы наблюдаются в северо-восточных областях Украины.