В Украине непогода обесточила 15 населенных пунктов

В результате осложнения погодных условий люди без света остаются в в двух областях - Запорожской и Черкасской.

Как сообщает в пятницу, 27 июля, пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, град, гроза и порывы ветра привели к отключению системы защиты линий электропередач. После чего произошло обесточивание в Запорожской области пяти населенных пунктов, а в Черкасская - десяти населенных пунктов.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро 26 июля в стране были обесточены 117 населенных пунктов в Запорожской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Донецкой, Луганской и Кировоградской областях.