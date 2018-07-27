15:53 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В толпе верующих Московского патриархата развернули российский флаг перед Кабмином - ФОТО

В центре Киева во время крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины одна из участниц развернула флаг России.

В толпе верующих Московского патриархата развернули российский флаг перед Кабмином - ФОТО

Как передает УНИАН, инцидент произошел на улице Грушевского возле здания Кабмина.

Практически сразу после того, как женщина достала российский флаг, люди вокруг начали называть компанию, в которой шла женщина провокаторами.

Впоследствии полицейские подошли и сказали убрать флаг.

Также в колонне был замечен человек, который нес фотографию с изображением главы Русской православной церкви патриарха Кирилла.

Как сообщал "УРА-Информ", сегодня, 27 июля, центральная часть украинской столицы остановилась в пробках из-за празднования Крещения Киевской Руси. В данній момент перекрыты несколько главных улиц Киева. Отметим, что сейчас затруднено движение по бульвару Шевченко, улице Жилянской, Петлюры, Саксаганского, Большой Васильковской, Бассейной, Прорезной, Крещатике, Владимирской, Большой Житомирской, Глубочицкой, Вознесенском спуске, Верхнем и Нижнем Валах.


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