В пятницу украинцы смогут наблюдать самое длинное лунное затмение столетия

При этом Луна окрасится в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую будет проходить. Оно продлится один час 43 минуты.

Затмение в восточной Европе будет видно сразу после восхода Луны и начнется в 21:30. Лучшие всего его наблюдать смогут жители Ближнего Востока, России и Средней Азии. Вместе с тем его будет видно и на территории Украины, хотя ему будет препятствовать положение Луны чуть выше горизонта.

Затмение продлится до 23:13 часов, а кульминация произойдет в 22:21. Частичное затмение, предшествовавшее полной фазе, начнется в 20:24.

С момента начала затемнения кромки Луны потребуется почти четыре часа, чтобы ее полное свечение восстановилось.

Лунное затмение получается, когда Луна проходит через тень Земли. Сначала она слегка затемняет естественный спутник. Затем постепенно перекрывает Луну. Затмение начнется, когда Луна будет в так называемом апогее или в точке на орбите, расположенной дальше всего от Земли. Расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником составит чуть более 406 000 километров.

Астрологи говорят, что традиционно затмение делает людей агрессивнее, чем обычно. Так что за несколько дней до события и после него стоит максимально избегать конфликтов – иначе они могут стать более серьезными, чем могли бы.

Нынешнее затмение произойдет в большом противостоянии с Марсом. Астрологи считают, что в такие периоды очень возможны судьбоносные события, которые сильно влияют на жизнь людей. Они верят, что лунное затмение дает человеку шанс решиться на глобальные перемены в жизни. При этом от от реальных шагов и поступков рекомендуется пока что воздержаться.

Как советуют астрологи, во время солнечных и лунных затмений (за три часа до и после момента самого затмения) не стоит путешествовать, принимать пищу, вести авто. Также стоит избегать деловых и коммерческих действий, крупных покупок, а также больших скоплений людей.

Напомним, лунное затмение, несомненно, является одним из самых интересных астрономических событий года. Затмение начнется, когда Луна будет в так называемом апогее или в точке на орбите, расположенной дальше всего от Земли. Расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником составит чуть более 406 000 километров.

Земля освещена солнцем и бросает тень, как и любое тело, освещенное солнечными лучами. Время от времени Луна входит в тень нашей планеты. Это происходит, когда Земля находится между Солнцем и Луной.

Когда Луна входит в так называемый конус полной тени, т. е. место, из которого солнце совершенно невидимо, мы имеем дело с полным затмением Луны. Когда небольшая часть спутника находится за пределами теневого конуса, мы имеем дело с частичным затмением.

Если Луна входит в вышеупомянутый конус полутени Земли, т. е. место, из которого видна только часть Солнца и не находится в конусе общей тени, мы имеем дело с полутеневым затмением Луны.

Самое удобное место для наблюдения за затмением будет вдали от города, где легкое загрязнение воздуха не будет затруднять наблюдение за зрелищем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, астрономам в ЮАР удалось впервые запечатлеть центр нашей галактики. Это было сделано с помощью сверхмощного телескопа MeerKAT. Как сказано в сообщении, опубликованном в понедельник, 16 июня, на сайте обсерватории, ученым удалось запечатлеть область сверхмассивной черной дыры в центре Млечного Пути. Объект Стрелец А находится в 25 тысячах световых лет от нас в направлении созвездия Стрельца. Его масса составляет 4,3 миллионов масс Солнца.