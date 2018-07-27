В пятницу грозы продолжат накрывать Украину

Сегодня синоптики ожидают преимущественно дождливую погоду с грозами, в Карпатах и на Прикарпатье местами сильные дожди. Ветер северо-восточный, 5-10 метров на секунду.

Температура воздуха днем удержится в пределах 25-30 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода будет держаться до самого вечера. Дождь c грозой будет идти весь день и не прекратится до самого вечера. Температура воздуха ночью составит 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 27-29 градусов.

На западе Украины дожди, ночью в Ивано-Франковской и Черновицкой областях, а днем и во Львовской, Тернопольской и Хмельницкой областях местами сильные дожди, грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 13-20 теплых градусов, днем столбики термометров поднимутся до отметки в 23-29 градусов выше нуля, а в Закарпатье 25-30 градусов.

На севере Украины ночью местами небольшой дождь, днем кратковременные дожди, днем местами грозы. Температура воздуха ночью составит 15-21 градус тепла. Дневная температура воздуха составит 24-30 жарких градусов.

В центре страны в пятницу кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем воздух раскалится до 24-30 градусов, а в Днепропетровской области до 27-32 градусов.

На востоке Украины кратковременные дожди, местами грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-23 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-35 градусов.

На юге страны местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью составит 17-23 градуса тепла, днем в Одесской и Николаевской областях столбики термометров поднимутся до 28-33 градусов, в Херсонской и Запорожской областях до 30-35 градусов.

В Крыму сегодня местами кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью не опустится ниже 18-23 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 28-33 градусов.

Народный прогноз: 27 июля почитается память преподобного Стефана Махрищского, чудотворца. С этого дня начинается спад лета, который продлится до 26 августа. В это время листья на деревьях начинают приобретать осеннюю окраску. В прежние времена заметили, если день 27 июля жаркий, сухой, то зима будет морозной и малоснежной.