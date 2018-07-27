10:32 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В МВД заверили, что порядок во время мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси, будет обеспечен

Национальная полиция обеспечит безопасность участников во время проведения мероприятий по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси-Украины.

В МВД заверили, что порядок во время мероприятий по случаю 1030-летия Крещения Руси, будет обеспечен

Для охраны правопорядка в пятницу, 27 июля, а также субботу, 28 июля, будут привлечены специалисты Национальной полиции, Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также подразделения кинологической службы, взрывотехники.

Об этом накануне во время совещания заявил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой.

Он также обратил внимание на ситуационные центры, которые будут иметь реальную информацию об участниках и оперативно передавать информацию на все подразделения.

В свою очередь первый заместитель председателя Национальной полиции Вячеслав Аброськин отметил, что правоохранители учли тот факт, что значительное количество верующих будет прибывать не только автотранспортом, но и железнодорожными путями.

Глава Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко напомнил, что участники акции возможно будут использовать запрещенную символику.

На улицах столицы будет задействовано 22 единицы техники и 120 человек личного состава, а также будут дежурить резервы из 10 единиц техники и 50 спасателей, - пообещал, в свою очередь, председатель ГосЧС Николай Чечеткин.

Напомним, в центре Киева 27 и 28 июля движение всех видов транспорта на некоторых улицах будет полностью ограничено.

Как сообщал УРА-Информ, 27 июля по случаю 1030-летия Крещения Руси в Киево-Печерскую лавру привезли восемь святынь, которые примут участие в торжествах.


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