21:18 27.07.2018 | Общество | Новости
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В Китае смертельный паводок продолжает топить целые провинции

 В Китае официально 86 человек погибли и 13 объявлены пропавшими без вести после удара небывалых летних паводков. Об этом передает пресс-служба Главного государственного штаба по борьбе с наводнениями и засухой Китая.

В Китае смертельный паводок продолжает топить целые провинции

Сообщается, что в результате удара стихии пострадало 23 млн человек в 28 провинциях КНР. Только за один день "разгула" стихии пострадало более 2,18 млн га сельхозугодий были затоплены, 30 тыс. построек разрушены. 

Покамест известно, что в результате наводнения пострадали 15 человек из провинции Лай Чау и один человек из Сон Ла. 

Напомним, что китайские метеоролони предупреждали, что на китайский Шанхай надвигается смертоносный океанский тайфун "Ампил". Власти огромного мегаполиса дали команду срочно эвакуировать 200 тыс жителей прибрежных районов города. ри этом, синоптики предположили, что возможно он продвинется дальше на север в начале субботы со скоростью ветра до 162 км/ч в центре.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в результате сильных дождей и оползней во Вьетнаме возросло до 22 человек.


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