В четверг на Донбасса погиб один военный, еще один получил ранения

В результате боевых действий один военный погиб, один получил ранения. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба Операции объединенных сил, российские наемные войскавели прицельный огонь по защитникам Крымского, Горного, Луганского, Новолуганского, Светлодарска, Южного, Новгородского, Песков, Водяного, Лебединского, Гнутово, Чермалыка и Широкино.

Вместе с тем, вблизи Гнутово противник применялись противотанковые управляемые ракеты.

В течение текущих суток боевики российских оккупационных войск пять раз открывали огонь по позициям украинских защитников у Горного, Майорска, Марьинки, и Широкино.

По данным украинской разведки за прошедшие сутки двое боевиков погибли, еще двое получили ранения.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил в среду, 25 июля, боевики на протяжении суток 24 раза нарушили режим прекращения огня. При этом один раз противник стрелял из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. В результате боевых действий были ранены двое украинских военных.