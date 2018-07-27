В Британии разрешили продавать лекарства из конопли

Врачи-специалисты пришли к выводу, что таки лекарственные средства полезны. Как сообщил британский министр внутренних дел Саджид Джавид, препараты из медицинской конопли, которые отвечают стандартам безопасности и качества, должны быть легальными для пациентов.

Вместе с тем они должны иметь "исключительно клиническую потребность". К такому же выводу пришли, после того, как правительству пришлось разрешить использование конопли для лечения 12-летнего мальчика, который страдает тяжелой формой эпилепсии, и официальные советники правительства и главный врач Англии Салли Дэвис.

Недавние случаи, связанные с больными детьми, дали понять, что позиция в отношении лекарственных средств, связанных с канабисом, не является удовлетворительной. Именно поэтому мы начали рассмотрение и создали экспертную группу для консультирования по заявкам на лицензии в исключительных обстоятельствах. Это поможет пациентам с исключительной клинической необходимостью, но никоим образом не является первым шагом к легализации каннабиса для рекреационного использования, - заявил гравврач,

При этом в Министерстве здравоохранения и социального обеспечения уже начали разрабатывать определение того, что представляет собой лекарственный продукт, получаемый из конопли, чтобы его можно было внести в список разрешенных препаратов и назначить, говорится в сообщении Министерства внутренних дел

В то же время, врачи все еще смогут обратиться к независимой экспертной группе от имени пациентов, которые желают получить доступ к этим продуктам.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, легализацию медицинского применения конопли провели такие страны ЕС, как например Португалия, Испания, Нидерланды, Германия, Чехия, Польша, Австрия. Канада летом 2018 года стала первой из стран G7, которая полностью разрешила ее использование, в том числе в рекреационных целях, на национальном уровне.