УПЦ МП платила участникам крестного хода? - ВИДЕО

Передачу денег зафиксировал телеканал "Прямой".

В частности, ему удалось отснять кадры, как одной из групп людей, которые принимали участие в крестном ходе, раздают деньги у станции метро "Арсенальная". Люди выстроились в очередь, когда им выдавали по 200 гривен, а потом разбегались.

Напомним, 27 июля прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата в 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Верующие прошли от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. В мероприятии приняли участие не менее 250 000 человек.

Как сообщал "УРА-Информ", три человека были задержаны по итогу проведения крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Крищенко не сказал, кем являются задержанные. По его словам, они шли впереди колонны и задерживали движение. Поэтому у полиции возникли обоснованные подозрения, что они могли совершить провокации.