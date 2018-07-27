19:10 27.07.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100200015:roman_z

УПЦ МП платила участникам крестного хода? - ВИДЕО

Участникам Крестного хода, организованного Украинской православной церковью Московского патриархата, платили по 200 гривен.

УПЦ МП платила участникам крестного хода? - ВИДЕО

Передачу денег зафиксировал телеканал "Прямой".

В частности, ему удалось отснять кадры, как одной из групп людей, которые принимали участие в крестном ходе, раздают деньги у станции метро "Арсенальная". Люди выстроились в очередь, когда им выдавали по 200 гривен, а потом разбегались.

Напомним, 27 июля прошел крестный ход УПЦ Московского патриархата в 1030-летия Крещения Киевской Руси-Украины. Верующие прошли от Владимирской горки до Киево-Печерской лавры. В мероприятии приняли участие не менее 250 000 человек.

Как сообщал "УРА-Информ", три человека были задержаны по итогу проведения крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве. Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко. Крищенко не сказал, кем являются задержанные. По его словам, они шли впереди колонны и задерживали движение. Поэтому у полиции возникли обоснованные подозрения, что они могли совершить провокации.


Поделиться
Читайте также:
 
Стало известно, когда украинский консул посетит Сущенко в СИЗО Роналду может сесть в тюрьму на два года В пригороде Парижа из-за пожара эвакуировали две тысячи человек Опредилились дата и время матчей "Динамо" в Лиге чемпионов
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив