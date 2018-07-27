Украина застыла в ожидании полного лунного затмения: онлайн трансляция - ВИДЕО

В этот день можно увидеть красно-коричневый Луну и даже Марс, который приблизился к Земле ближе за последние 15 лет. Так, затмение в восточной Европе будет видно сразу после восхода Луны и начнется в 21:30. Лучшие всего его наблюдать смогут жители Ближнего Востока, России и Средней Азии. Вместе с тем его будет видно и на территории Украины, хотя ему будет препятствовать положение Луны чуть выше горизонта.

Напомним, лунное затмение, несомненно, является одним из самых интересных астрономических событий года. Затмение начнется, когда Луна будет в так называемом апогее или в точке на орбите, расположенной дальше всего от Земли. Расстояние между нашей планетой и ее естественным спутником составит чуть более 406 000 километров.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в ближайшие выходные субботу 28 и воскресенье, 29 июля, на территории Украины можно будет наблюдать один из самых масштабных звездопадов.