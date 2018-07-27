18:41 27.07.2018 | Общество | Новости
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Стало известно, когда украинский консул посетит Сущенко в СИЗО

Украинский консул в Москве Геннадий Брескаленко намерен посетить журналиста Укринформа Романа Сущенко, незаконно осужденного в РФ, в СИЗО "Лефортово" в понедельник, 30 июля.

Стало известно, когда украинский консул посетит Сущенко в СИЗО

Об этом сообщил Укринформу общественный защитник журналиста Марк Фейгин, который также посетит своего подзащитного на следующей неделе, 31 июля.

По словам защитника, прошла жеребьевка на посещение заключенных в СИЗО "Лефортово". Фейгин посетит заключенного в четверг. А консул Украины в Москве Геннадий Брескаленко посетит Сущенко в понедельник.

Ранее он рассказывал о больших проблемах, существующих с посещением заключенными в СИЗО "Лефортово". Кабинетов для встреч там только шесть, и они часто используются следователями, проходящими без очереди. А ремонт, длящийся уже два года, все никак не закончится.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", в деле Сущенко задействуют все механизмы, которые помогут ему вернуться в Украину. Речь в частности идет о Конвенции 1993 года относительно передачи осужденных лиц для отбывания наказания на родине.


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