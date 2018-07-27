Сегодня украинцы чтят память жертв Скниловской трагедии

Так, ежегодно в этот день пострадавшие и родственники погибших в той страшной авиакатастрофе проводятся мемориальные мероприятия. Люди с цветами и лампадками собираются на месте падения самолета на Скниловском военном аэродроме, а потом на Голосковском кладбище.

По предварительным данным, в то время на аэродроме находилось около 10 тыс. человек.

Фигуры высшего пилотажа выполняли опытные пилоты первого класса полковник Владимир Топонарь и второй пилот полковник Юрий Егоров. Оба пилота успели катапультировались и получили лишь незначительные травмы.

После расследованием авиакатастрофы, которым занималась Генеральная прокуратура Украины и специальная комиссия Министерства Обороны Украины. К ответственности за трагедию было непосредственно привлечены 10 человек, из которых пятеро были оправданы.

Никто из обвиняемых своей вины в трагедии не признал. Результатами расследования остались недовольны пострадавшие в трагедии, ведь виновники не были наказаны должным образом, ненадлежащей была и компенсация.

Напомним, как сообща "УРА-Информ", ранее чтили память жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. Прошло 74 года с начала депортации советским режимом крымских татар с их исторической родины – Крыма.