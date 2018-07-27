Самолет вылетел из Харькова забыв весь багаж пассажиров

Отметим, что рейс YE 5671 выполнялся авиакомпанией Yanair. Позже стало ясно, багаж попросту не загрузили в самолет и оставили в аэропорту. Лайнер улетел с пустым багажным отсеком.

По словам представителей авиапредприятия, за этот случай ответственность несет авиакомпания, а принимает решения такого рода экипаж воздушного судна.

В харьковском аэропорту заявили, что попытаются как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини. Пассажиры при этом жалуются, что следующий плановый рейс на Римини будет только через неделю, а потому есть большая вероятность остаться без нужных вещей на весь период отдыха.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Сообщается, что во время авиашоу на юго-востоке страны несколько десятков самолетов выполняли показательные виражи. Во время очередного выступления на одном из истребителей произошло возгорание и самолет начал падать на землю.