01:00 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Самолет вылетел из Харькова забыв весь багаж пассажиров

Украинские туристы, которые отправились на отдых в Италию рейсом Харьков — Римини, прилетев на место отдыха заметили, что остались без багажа. Об этом сообщают украинские СМИ.

Самолет вылетел из Харькова забыв весь багаж пассажиров

Отметим, что рейс YE 5671 выполнялся авиакомпанией Yanair. Позже стало ясно, багаж попросту не загрузили в самолет и оставили в аэропорту. Лайнер улетел с пустым багажным отсеком.

По словам представителей авиапредприятия, за этот случай ответственность несет авиакомпания, а принимает решения такого рода экипаж воздушного судна.

В харьковском аэропорту заявили, что попытаются как можно быстрее доставить багаж пассажирам в Римини. Пассажиры при этом жалуются, что следующий плановый рейс на Римини будет только через неделю, а потому есть большая вероятность остаться без нужных вещей на весь период отдыха.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", во время показательного полета разбился истребитель МиГ-21 LanceR Военно-воздушных сил страны. Сообщается, что во время авиашоу на юго-востоке страны несколько десятков самолетов выполняли показательные виражи. Во время очередного выступления на одном из истребителей произошло возгорание и самолет начал падать на землю.


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