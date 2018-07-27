Прокуратура разоблачила 9 тыс. силовиков-предателей из Крыма

Соответствующее заявление сделал первый заместитель прокурора АРК Николай Иванец.

Так, следственное управление прокуратуры Автономной Республики Крым осуществила досудебное расследование в 123 уголовных производствах по фактам совершения государственной измены.

В ходе расследования было установлено штатную численность 18 правоохранительных органов, работавших на территории Автономной Республики Крым и в Севастополе до оккупации полуострова, которая составляет около 18 600 человек.

По словах первого заместителя прокуратуры, что благодаря работе следственного отдела прокуратуры АРК установлено полные идентификационные данные по более 9 тыс. человек.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", полиция Киевщины задержала двух чиновников, которые требовали взятку у частного предпринимателя за "содействие" в открытии своего дела. Сотрудники следственного управления ГУНП в Киевской области вместе с работниками прокуратуры задержали "на горячем" двух должностных лиц Главного управления Гоструда в Киевской области провели задержание двух чиновников, регулярно занимавшихся вымогательством у частных предпринимателей.