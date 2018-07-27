17:03 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Полиция начала задерживать участников крестного хода в Киеве

Три человека были задержаны по итогу проведения крестного хода Украинской православной церкви Московского патриархата в Киеве.

Полиция начала задерживать участников крестного хода в Киеве

Об этом журналистам сообщил начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко, передают "Українськi Новини".

Крищенко не сказал, кем являются задержанные.

По его словам, они шли впереди колонны и задерживали движение. Поэтому у полиции возникли обоснованные подозрения, что они могли совершить провокации.

Как сообщал "УРА-Информ", в центре Киева во время крестного хода верующих Украинской православной церкви Московского патриархата по случаю 1030-летия Крещения Руси-Украины одна из участниц развернула флаг России.


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