НАБУ завершило расследование "газового дела" Онищенко

Как сказано в сообщении, обнародованном в пятницу, 27 июля, пресс-службой НАБУ, детективы закончили досудебное расследование. Онищенко подозревается в организации коррупционной схемы по хищению государственных денег при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с "Укргаздобычей".

Поскольку Онищенко находится за пределами Украины, о завершении расследования сообщили его адвокатам, - пояснили в НАБУ, добавив, что по тем же причинам о процессуальном действии сообщили и соучастнику коррупционной схемы - финансовому директору компаний, подконтрольных Онищенко.

Сейчас подозреваемым и их защитникам предоставлен доступ к материалам следствия для ознакомления. После чего будет составлен обвинительный акт для дальнейшего направления в суд, - говорится в сообщении.

Напомним, 23 июля НАБУ в очередной раз вызвало Онищенко на допрос в качестве подозреваемого.По версии НАБУ, Онищенко руководил преступной организацией, участники которой с января 2013 года по июнь 2016 завладели более 1,6 миллиардов гривен от реализации природного газа. В результате таких действий "Укргаздобыче" нанесен ущерб в сумме более 740 миллионов гривен.

Как сообщал УРА-Информ, суд Испании в среду, 18 июля, принял решение об экстрадиции в Украину беглого народного депутата Александра Онищенко. Об этом сегодня он сам заявил в интервью журналистам. По его словам, суд принял решение, но последнее слово за испанским правительством.