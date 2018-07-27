На выходных в Украине можно будет наблюдать звездопад - ВИДЕО

Метеоритный поток под названием Дельта-Аквариды пройдет возле Земли в конце июля. На выходных он достигнет своего пика.

Продолжительность прохода метеоритного потока с 12 июля по 23 августа. Однако лучше всего подающие звезды над Украиной будут видны именно в эти выходные.

Напомним, так называемый звездопад - это метеоритный поток, попадающий в атмосферу Земли и сгорающий там. Поток Аквариды виден дважды в год. Его наблюдали еще в 11 веке в Китае.

Ученые считают, что поток образовался из обломков кометы 96Р/Макхольца.

Как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 27 июля, произойдет самое длинное лунное затмение в этом столетии. При этом Луна окрасится в красно-коричневый цвет из-за тени Земли, через которую будет проходить. Оно продлится один час 43 минуты.