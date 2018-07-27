На контрольно-пропускных пунктах Румынии с Украиной будут установлены мобильные сканеры

Как сообщил министр финансов Румынии Евгения Орландо Теодоровичи, это позволит сократить контрабанду и минимизировать убытки государственного бюджета.

Планируется, что до конца года будет полностью подписан ряд правительственных соглашений для приобретения необходимого оборудования.

В данное время в Бухаресте проходят переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения оборудования.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на границу Украины прибыла гражданка России, с которой было трое детей. Женщина попросила сотрудников пограничной службы передать просьбу о предоставлении статуса беженцев в связи с преследованием их в России по религиозным причинам.