На контрольно-пропускных пунктах Румынии с Украиной будут установлены мобильные сканеры

В Румынии на таможенных контрольных пунктах, которые соседствуют с Молдовой, Украиной и Сербией будут модернизированы и оснащены стационарными и мобильными сканерами.
Как сообщил министр финансов Румынии Евгения Орландо Теодоровичи, это позволит сократить контрабанду и минимизировать убытки государственного бюджета.
Планируется, что до конца года будет полностью подписан ряд правительственных соглашений для приобретения необходимого оборудования.
В данное время в Бухаресте проходят переговоры с основными производителями из Китая, США и Швейцарии для приобретения оборудования.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", на границу Украины прибыла гражданка России, с которой было трое детей. Женщина попросила сотрудников пограничной службы передать просьбу о предоставлении статуса беженцев в связи с преследованием их в России по религиозным причинам.