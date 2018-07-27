Киеву стоит быть готовыми к более мощным ударам ливней и дождей, - Укргидрометцентр

Специалисты ведомства подытожили результаты и последствия удара дождевой стихии, которая накрыла столицу несколько дней назад. В официальном заявлении говорится, что в Киеве не было зафиксировано трехмесячной нормы осадков.

"По данным ведомства, выпало пол месячной нормы, не трехмесячная. Даже не достигло значений стихийного гидрометеорологического явления - немножко, буквально 5 миллиметров не хватило", - говорится в уведомлении Укргидрометцентра.

Напомним, что непогода принесла проблемы в Соломенский, Шевченковский, Святошинский районы столицы. На данный момент ситуация полностью под контролем, продолжаются ремонтные работы на пересечении ул. Кирилловской и ул. Телиги, полностью откачана вода на Дорогожичах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столичном Подольском районе после дождя обвалился путепровод.