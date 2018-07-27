23:46 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Киеву стоит быть готовыми к более мощным ударам ливней и дождей, - Укргидрометцентр

В Украинском гидрометцентре считают, что киевлянам стоит быть готовыми к более серьезным последствиям природной стихии. Об этом передает пресс-служба отдела метеорологических прогнозов ведомства. 

Киеву стоит быть готовыми к более мощным ударам ливней и дождей, - Укргидрометцентр

Специалисты ведомства подытожили результаты и последствия удара дождевой стихии, которая накрыла столицу несколько дней назад. В официальном заявлении говорится, что в Киеве не было зафиксировано трехмесячной нормы осадков. 

"По данным ведомства, выпало пол месячной нормы, не трехмесячная. Даже не достигло значений стихийного гидрометеорологического явления - немножко, буквально 5 миллиметров не хватило", - говорится в уведомлении Укргидрометцентра. 

Напомним, что непогода принесла проблемы в Соломенский, Шевченковский, Святошинский районы столицы. На данный момент ситуация полностью под контролем, продолжаются ремонтные работы на пересечении ул. Кирилловской и ул. Телиги, полностью откачана вода на Дорогожичах.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в столичном Подольском районе после дождя обвалился путепровод. 


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