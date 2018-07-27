19:30 27.07.2018 | Экономика | Новости     Новости Украины
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Из Румынии будут летать самолеты в Украину

Румынская компания Tarom открыла для продажи авиабилеты на рейсы сообщением Одесса-Бухарест. Полеты компании стартуют с первого сентября этого года.

Из Румынии будут летать самолеты в Украину

Об этом сообщает Аvianews.

Отмечается, что перелеты будут осуществляться трижды в неделю. Летательные судна будут перевозить пассажиров по средам, пятницам и воскресеньям в обоих направлениях.

Планируется использовать региональные турбовинтовые самолеты ATR 42/72.

Стоимость авиабилетов в обе стороны составляет около 3,8 тысяч гривен с учетом всех налогов и перевозки одной единицы багажа.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ"украинские военные летчики на международном авиашоу получили приз за лучший пилотаж. Военные летчики 831 бригады тактической авиации воздушного командования "Центр" Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины получили приз на одном из самых престижных авиа показов "The Royal International Air Tattoo - 2017".


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