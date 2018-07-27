10:23 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199962:labazovych

Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна

Почетный консул Греции в Одессе Пантелис Бумбурас рассказал, что в пятницу, 27 июля, в украинское государство возвращаются 12 моряков с арестованного судна Mekong Spirit.

Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна

Соотвествующие заявление он сделал на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте консул Греции написал, что большинство членов греческого экипажа, которые были задежаны по подозрению в контрабанде оружия, сегодня прибудут в Одессу. Таким образом, 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spiri вернутся наконец-то в родной дом.

"Главное условие – обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе", – заявил почетный консул.

Вместе с тем Бумбурас подчеркнул, что остальные члены экипажа будут пока находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств. Среди них – капитан, старпом и рядовые.

Добавим, контейнеровоз Mekong Spirit был задержан 25 мая 2017 года греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия. На нем находились 17 украинцев. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины отправило информацию в Международную морскую организацию о недействительности документов, выдаваемых морякам на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.


Поделиться
Читайте также:
 
Для абитуриентов закончилась вступительная кампания-2018 В Британии разрешили продавать лекарства из конопли Сегодня украинцы чтят память жертв Скниловской трагедии Появились подробности перекрытия дорог в Киеве из-за мероприятий к Крещению Руси
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив