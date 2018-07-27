Греция освободила 12 украинских моряков с задержанного судна

Соотвествующие заявление он сделал на своей страничке в Facebook.

Так, в своем посте консул Греции написал, что большинство членов греческого экипажа, которые были задежаны по подозрению в контрабанде оружия, сегодня прибудут в Одессу. Таким образом, 12 из 16 членов экипажа судна Mekong Spiri вернутся наконец-то в родной дом.

"Главное условие – обязательная ежемесячная регистрации в Генеральном консульстве Греции в Одессе", – заявил почетный консул.

Вместе с тем Бумбурас подчеркнул, что остальные члены экипажа будут пока находиться в Греции до выяснения всех обстоятельств. Среди них – капитан, старпом и рядовые.

Добавим, контейнеровоз Mekong Spirit был задержан 25 мая 2017 года греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия. На нем находились 17 украинцев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", правительство Украины отправило информацию в Международную морскую организацию о недействительности документов, выдаваемых морякам на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя.