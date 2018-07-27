Генсек ОБСЕ посетил Донбасс и ознакомился с работой СММ

Об этом сообщается в микроблоге ОБСЕ в Twitter.

Так, во время визита в Восточную Украину генсек ОБСЕ Томас Гремингер обсудил вопросы социальной, экономической и социальной безопасности на местах. Кроме того, он рассмотрел непосредственно повседневную работу команд СММ ОБСЕ" в полях ", в частности патрульный хаб в Краматорске и базу прямого патрулирование в Светлодарске.

Ранее сообщалось, что лидер ОБСЕ провел встречу с командующим операцией Объединенных сил Сергеем Наев.

Напомним, как сообщалось "УРА-Информ", Соединенные Штаты Америки заявили, что выходят из Совета Организации объединенных наций по правам человека. Штаты обвинив Организацию в "хронической предвзятости по отношению к Израилю". Как сообщила посол США в ООН Никки Хейли, ссылаясь на Венесуэлу, Китай, Кубу и Демократическую Республику Конго, налицо ужасное неуважение к самым элементарным правам.