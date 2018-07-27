10:52 27.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Для абитуриентов закончилась вступительная кампания-2018

С 25 июля текущего года официально завершился срок подачи электронных заявлений на поступление в высшие учебные заведения Украины. Об этом сообщили в Министерстве образования и науки Украины.

Для абитуриентов закончилась вступительная кампания-2018

В 2018 году заявлений на поступление подали почти 100 тыс. абитуриентов, большинство из них - бакалавры. Теперь до первого августа поступающим стоит ждать результатов о распределении мест государственного заказа.

Так, к вечеру шестого августа те счастливчики, которым удалось пройти на бюджетную форму, должны подать оригиналы документов в избранный вуз. Те студенты, которые не претендуют на бесплатное обучение, автоматически участвуют в конкурсе на контрактное обучение по всем своим заявлениям.

Добавим, всего поступающие могли подать семь заявлений, порядок рассмотрения заявлений определяет приоритетность, которую для них определили абитуриенты, однако при выборе, кто именно имеет право учиться в конкретном вузе, решающую роль будет играть конкурсный балл.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"дипломы, как и любые другие образовательные документы, выданные на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и в аннексированном Россией Крыму в Украине не признаются. Они не имеют юридической силы ни у нашей стране, ни в других странах мира.


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