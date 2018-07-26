В "Укрзализныци" появятся новые виды билеты

Об этом сообщил исполняющий обязанности главы правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов.

По словам управляющего, соответствующий проект предусматривает продажу пакета билетов на скоростные поезда и билеты на самолет.

Кравцов также поделился планами на "сквозной" билет на несколько видов транспорта.

Так, с помощью билета на поезд пассажир сможет пересесть с ним же на автобусный рейс. К примеру, таким пилотным проектом должен был стать билет в Буковель - в одном билете был бы заложен проезд поездом и автобусом, который привязан к расписанию поезда. Предполагается, что реализация этого проекта будет осуществлена этой зимой.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", "Укрзализныця" решила запустить на дето 23 дополнительных поезда. Предприятие на своем сайте обнародовало список из 23 поездов.