09:59 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине в результате непогоды без света остаются около 120 городов и сел

Из-за непогоды, которая обрушилась на Украину накануне в среду, 25 июля, без света остались 117 населенных пунктов в семи областях.

В Украине в результате непогоды без света остаются около 120 городов и сел

Как сообщает сегодня утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате осложнения погодных условий в семи областях сработала система защиты линий электропередач.

Это обесточило в Запорожской области 30 населенных пунктов, в Днепропетровской - 24, Житомирской - 20, Киевской - 14, Донецкой - 13, Луганской - 12 и Кировоградской области - четыре населенных пункта. К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, в результате непогоды с проливным дождем, который накануне обрушился на столицу, в ряде районов повреждены, в частности, автомобили и дома поваленными деревьями и билбордом, которые уже в подавляющем большинстве случаев убрали.

Как сообщал УРА-Информ, за ночь спасатели откачали из затопленных зданий и подземных переходов 3402 кубических метров воды.


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