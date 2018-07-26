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В Украине из-за критичной ситуации на дорогах увеличат количество патрульных

Национальная полиция Украины приняла решение увеличить количество патрульных экипажей на 10%.

В Украине из-за критичной ситуации на дорогах увеличат количество патрульных

Решение было принято из-за большого количества аварий на дорогах. В среду, 25 июля, под председательством премьер-министра Владимира Гройсмана прошло совещание, на котором обсуждался вопрос увеличения количества ДТП в стране.

Во время совещание первый заместитель главы Нацполиции Вячеслав Аброськин, в частности, сообщил, что для снижения аварийности на дорогах правоохранителями предпринят ряд мер. По его словам, на дороги страны дополнительно выйдут 54 экипажа управления патрульной полиции и 114 групп. Всего в обеспечение безопасности на дорогах ежесуточно привлекаются 540 экипажей полиции, - сообщил он, добавив, что в подразделениях полиции разработаны карты-схемы зон патрулирования патрульных нарядов.

Кроме того, начата работа совместных мобильных групп в рамках профилактической операции "Перевозчик".

В свою очередь заместителя председателя Нацполиции Александра Фацевича отметил, что проведенный правоохранителями анализ дает возможность определить основные причины ДТП с пострадавшими.

35% - это превышение безопасной скорости движения. Нарушение правил маневрирования составляет 20%, нарушение правил дорожного движения пешеходами - 8%, - пояснил Фацевич.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве поздно вечером во вторник, 24 июля, автомобиль Hummer сбил девочку на пешеходном переходе. От полученных травм ребенок скончалась в карете скорой. Как сообщила пресс-служба столичной полиции, инцидент произошел на бульваре Леси Украинки.


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