14:36 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине исчезли очереди за биометрическими паспортами

По всей Украине исчезли очереди на оформление и получение биометрических загранпаспортов.

В Украине исчезли очереди за биометрическими паспортами

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков на своей странице в Facebook.

Он добавил, что задержка в выдаче документа может объясняться только идентификацией и только в том случае, если человек получал внутренний паспорт в населенном пункте, который теперь находится на оккупированных территориях Донбасса и Крыма.

Напомним, в середине апреля Миграционная служба заявила о сокращении очередей на оформление загранпаспортов. Добиться сокращения очереди удалось благодаря запуску на полиграфкомбинате Украина в начале года дополнительной линии печати документов.

Как сообщал "УРА-Информ", Украина и Испания в ближайшее время догворились заключить новое двустороннее соглашение о новых стандартах социального обеспечения граждан. Об этом передает пресс-служба главы государства.  Сообщается, что документ позволит облегчить защиту украинской диаспоры, которая компактно проживает в Испании. Проблемы трудоустройства и получения туристической визы, за неимением биометрического паспорта, должны будут получить новый процесс аккредитации со стороны испанских властей.


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