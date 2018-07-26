23:47 26.07.2018 | Общество | Новости
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В Японии умерла самая старая жительница планеты Земля

В Японии умерла самая старая жительница планеты Земля.

В Японии умерла самая старая жительница планеты Земля

Сержце Тие Мияко перестало биться 22 июля в городе Иокогама. Ей было 117 лет.

Как сообщает в четверг, 26 июля сайт Guinness World Records, Тие умерла вскоре после того, как была признана старейшим человеком планеты. Она родилась в Вакаяме, в городе расположенном в Кансайском районе Японии, 2 мая 1901 года.

При этом ее родственники рассказали, что Тие была очень разговорчивой, они называли ее терпеливым и добрым человеком, приносящим счастье тем, кого встречал.

Увлечением всей жизни для Тие стала каллиграфия, которую она начала изучать в детстве. Она продолжала создавать каллиграфические работы до недавнего времени.

Напомним, в книге рекордов Гиннеса есть три категории продолжительности жизни: старейший мужчина, старейшая женщина и старейший человек, живущий сейчас.

Как сообщал УРА-Информ, старейшим мужчиной в апреле 2018 года организация признала жителя японского острова Хоккайдо Масадзо Нонака. Соответствующий сертификат он получил в возрасте 112 лет и 259 дней.

Возглавлявшая список мировых долгожительниц японка Наби Тадзима умерла 21 апреля в больнице на юго-западе Японии в возрасте 117 лет.


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