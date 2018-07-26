Сытник требует уволить Холодницкого

В них есть ряд открытых производств. Об этом рассказал член комиссии Александра Ковальчука. По его словам, на заседание присутствуют Алла Сторожевская, Артем Сытник и прокуроры со стороны обвинения.

Докладчиком по жалобам назначен Ковальчук, который зачитал проект решения: Холодницкий совершил дисциплинарный проступок и ему следует вынести выговор, но не увольнять с должности. Вместе с тем он не может быть уволен с должности согласно законодательству.

При этом Сытник настаивал на увольнении с должности прокурора. Это фактически посыл всем прокурорам - делай что хочешь, все равно будет выговор, - возмутился он, выразив убеждение в том, что есть все основания для прекращения деятельности Холодницкого на должности прокурора и, соответственно, с должности руководителя САП.

Вместе с тем, по словам нардепа Мустафы Найема, КДКП может принять решение, которое не будет обязывать Генпрокурора Юрия Луценко увольнять с должности Холодницкого.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, директор НАБУ Артем Сытник 16 июля 2018 года направил в квалификационно-дисциплинарную комиссию прокуроров возражения на заключение ее члена, который рекомендует ограничиться выговором, несмотря на подтвержденные основания для освобождение Назара Холодницького с должности руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры.