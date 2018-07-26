11:32 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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На юге Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В четверг и в пятницу, 26-27 июля, в большинстве районов Одесской, Николаевской, Запорожской и Кировоградской областей будет преобладать жаркая погода.

На юге Украины объявлена чрезвычайная пожарная опасность

В связи с чем в этих областях объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Как сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, ссылаясь на данные украинского гидрометцентра, сегодня днем по всей Украине ожидаются грозы.

Кроме того, в четверг ожидается подъем уровня воды в реках бассейна Прута и Днестра.

В частности, в районе Залищиков вода поднимется на 540-590 сантиметров над нулем поста, возле Черновцов - на 370-420 сантиметров, в горах - до метра, в нижнем течении Прута на 1,5-2,0 метра с начальным затоплением заводей и хозобъектов в Путильском и Новоселицкому районах Черновицкой области. В горных районах существует угроза схода селевых потоков.

26-28 июля на реках бассейна Днестра в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой областях также ожидается подъем уровней воды на 0,3-0,8 метра. Местами возможен начальный выход воды на заводь. При сильных дождях возможно формирование значительного местного стока.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, из-за непогоды, которая обрушилась на Украину накануне в среду, 25 июля, без света остались 117 населенных пунктов в семи областях. Как сообщает сегодня утром пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, в результате осложнения погодных условий в семи областях сработала система защиты линий электропередач.


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