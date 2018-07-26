На Донбассе в среду ранены двое украинских военных

При этом один раз противник стрелял из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. В результате боевых действий были ранены двое украинских военных. Как сообщал УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба ООС, российские наемные войска вели прицельный огонь по защитникам Станицы Луганской, Крымского, Луганского, Новолуганского, Пивденного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Богдановки, Водяного, Павлополя, Гнутово, Лебединского и Широкино.

Вместе с этим, оккупанты вблизи Песков применили миномет калибром 120 мм.

По данным разведки, один боевик погиб и трое получили ранения.

В течение текущих суток, 26 июля, боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных у Лебединского и Водяного.

Напомним, в районе проведения Операции объединенных сил во вторник, 24 июля, боевики на протяжении суток 33 раза нарушили режим прекращения огня. При этом трижды противник стрелял из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения. Потерь среди украинских военных за сутки нет.