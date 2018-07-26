ЕСПЧ требует обеспечить медицинскую помощь для Олега Сенцова

Об этом сообщается в пресс-релизе суда.

Так, судом принято решение обеспечить медицинскую помощь для Олега Сенцова и призывает его прекратить голодовку. Заключенному должно быть предоставлено лечение, для спасения его жизни.

Такие меры вынесены в соответствии с правилом 39-го регламента ЕСПЧ, согласно которому суд может в исключительном порядке запретить государству совершать действия.

Добавим, Сенцов начал голодовку с 14 мая 2018 с требованием освободить всех украинских политзаключенных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", более 50 украинских художников и общественных деятелей призвали заключенного в России режиссера Олега Сенцова прекратить голодовку. Обращение к политзаключенному подписали Лина Костенко, Сергей Жадан, Юрий Андрухович, Иван Малкович, Александр Ройтбурд и многие другие.