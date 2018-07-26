14:39 26.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Экс-солдата ВСУ после попытки суицида отправили в больницу

Командующий силами спецопераций генерал-лейтенант Игорь Лунев заявил, что бывший военнослужащий Сергей Ульянов сейчас находится в медицинском учреждении. 

Экс-солдата ВСУ после попытки суицида отправили в больницу

Об случившемся он сообщил во время брифинга в Киеве, 26 июля.

Согласно словам Лунева, экс-солдату ВСУ сейчас врачи оказывают всю необходимую медицинскую помощь. При этом, он не уточнил в какой именно больнице находиться военнослужащий. 

По предварительной информации, мужчина в военной форме не получил ожогов, ведь он был мокрый. Вместе с тем командующий подчернул, что Ульянов был уволен со службы по контракту из-за состояния здоровья. В связи с этим он не может проходить службу в рядах ВСУ.

"Затяжное стрессовое расстройство, умеренно выраженное астено-невротическое состояние... это дает основания для увольнения", - подчеркнул Лунев.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", бывший военнослужащий Вооруженных сил Украины Сергей Ульянов поджег себя возле Министерства обороны. Своим поступком экс-военный хотел выразить свое недовольствие против увольнения его из армии.


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