12:15 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине стартовала "вторая волна" подписания договоров с медучреждениями

Национальная служба здоровья Украины в среду, 25 июля, объявила "вторую волну" подписания договоров с учреждениями первичной медицинской помощи для перехода на новый механизм финансирования в рамках медицинской реформы.

В Украине стартовала

Как сообщила пресс-служба ведомства, до 3 августа медучреждения могут подать заявления о заключении договоров с Нацслужбой здоровья. Таким образом, они смогут получать оплату за медицинские услуги по принципу "деньги идут за пациентом".

Срок подачи заявлений истекает в шесть часов вечера 3 августа.

В службе также рекомендовали учреждениям подавать заявления до 31 июля, чтобы в случае наличия ошибок у медучреждений осталось время на их исправление. Договора между НСЗУ и медучреждениями, которые выполнили все условия, будут подписаны до 15 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 июля 2018 года 152 учреждения первичной медицинской помощи, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования - "деньги идут за пациентом". Согласно ему, пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, зависящий от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Медучреждения, которые уже начали работу по новому принципу за первый месяц суммарно получили 244 миллионов гривен.


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