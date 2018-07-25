В Украине стартовала "вторая волна" подписания договоров с медучреждениями

Как сообщила пресс-служба ведомства, до 3 августа медучреждения могут подать заявления о заключении договоров с Нацслужбой здоровья. Таким образом, они смогут получать оплату за медицинские услуги по принципу "деньги идут за пациентом".

Срок подачи заявлений истекает в шесть часов вечера 3 августа.

В службе также рекомендовали учреждениям подавать заявления до 31 июля, чтобы в случае наличия ошибок у медучреждений осталось время на их исправление. Договора между НСЗУ и медучреждениями, которые выполнили все условия, будут подписаны до 15 августа.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 1 июля 2018 года 152 учреждения первичной медицинской помощи, которые выполнили все условия НСЗУ и подписали с ней договора, начали работать по новому принципу финансирования - "деньги идут за пациентом". Согласно ему, пациент выбирает себе семейного врача (терапевта, педиатра) в независимости от места прописки. Врач, в свою очередь, получает доход, зависящий от количества пациентов, подписавших с ним декларации. По оценкам Минздрава, создание конкуренции между медицинскими учреждениями, а также врачами, позволит улучшить качество медицинских услуг и значительно повысить медработникам уровень оплаты труда.

Медучреждения, которые уже начали работу по новому принципу за первый месяц суммарно получили 244 миллионов гривен.