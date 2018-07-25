08:21 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине обесточенными остаются 66 населенных пунктов

По состоянию на утро среды 25 июля пять областей Украины и 66 населенных пунктов остались без электроснабжения, из-за сильных порывов ветра и гроз.

В Украине обесточенными остаются 66 населенных пунктов

Об этом сообщает пресс-служба ДСНС.

Так, в результате непогоды сработала система защиты линий электропередач и без света сейчас пять областей: Львовская - 32 н.п., Киевская - 22 н.п ., Черновицкая - 6 н.п., Луганская - 4 н.п. и Днепропетровска - 2 н.п.

Стоит добавить, что к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пресс-секретарь ООО "Луганское энергетическое объединение" Евгений Наседкин рассказал, что спасательные бригады частично  восстановили электроснабжение в Луганской области. Однако, несмотря на это, до сих пор остаются обесточенными несколько населенных пунктов.


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