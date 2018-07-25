В среду в Украине удержится теплая и дождливая погода

Практически на всей территории пройдут кратковременные дожди с грозами. Ветер в стране переменных направлений, 3-8 метров на секунду. Температура воздуха днем составит 23-28 градусов тепла.

В Киеве сегодня облачная погода продержится весь день. Во второй половине дня ожидается дождь c грозой, который будет идти до самого вечера. Температура воздуха ночью не опустится ниже 17-19 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 25-27 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, кратковременный дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 13-20 градусов тепла. Днем потеплеет до 22-28 градусов.

В центре страны в среду также кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 градусов тепла. Днем столбики термометров поднимутся до отметки в 24-30 градусов выше нуля.

На востоке Украины кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-20 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 25-30 градусов.

На юге страны сегодня кратковременный дождь, ночью местами, кое-где грозы. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса. Днем воздух раскалиться до 27-32 градусов.

В Крыму в среду ночью без существенных осадков, днем небольшой дождь, местами грозы. Температура воздуха ночью составит 17-22 градуса. Днем будет от 27 до 32 жарких градуса.

Народный прогноз: В этот день почитается память священномучеников Прокла и Илария. В народе этот день называли Прокл Великие Росы. Прокловы росы считаются целебными. В прежние времена их собирали для лечения глазных болезней. В старину верили, что роса в этот день наделяет красотой, спокойствием. Наши предки заметили, если на Прокла ночью нет росы, а в низинах нет тумана - к ненастью. А если ночная роса не просыхает - быть грозе. В это время зацветают гладиолусы.