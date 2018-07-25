00:30 25.07.2018 | Общество | Новости
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В NASA показали все астероиды вокруг Земли - ВИДЕО

В NASA опубликовали анимационный ролик, который демонстрирует количество астероидов и комет вокруг Земли. Видео приурочили к 25-летию создания системы планетарной защиты в США.

В NASA показали все астероиды вокруг Земли - ВИДЕО

При этом в ведомстве отметили, что на сегодняшний день известно около 18 тысяч околоземных объектов в радиусе 195 миллионов километров Солнца.

Вместе с тем каждую неделю регистрируют в среднем 40 новых. С учетом того, что габариты объектов чрезвычайно малы даже по околоземным меркам, реальная картина значительно отличается от той, которая для наглядности представлена в ролике.

В 2005 году власти США поставили задачу отследить до 2020 года 90% околоземных объектов величиной от огромных до всего 140 метров в диаметре.

Недавно в NASA запустили систему Scout, которая обеспечивает автоматический анализ траекторий большинства обнаруженных околоземных объектов, причем еще даже до того, как независимые обсерватории подтвердят открытие объекта. Если система засечет опасный объект, будет мгновенно оповещен офис по координации планетарной защиты Пентагона.

Многие функции Scout дублирует другая система – Sentry.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в пятницу, 27 июля, произойдет самое длинное лунное затмение в этом столетии. Оно продлится один час 43 минуты. Затмение в восточной Европе будет видно сразу после восхода Луны и начнется в 21:30. Лучшие всего его наблюдать смогут жители Ближнего Востока, России и Средней Азии. Вместе с тем его будет видно и на территории Украины, хотя ему будет препятствовать положение Луны чуть выше горизонта.


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