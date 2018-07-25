04:00 25.07.2018 | Общество | Новости
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В Индонезии родился ребенок с двумя лицами

В Индонезии на свет появился ребенок, который имеет два лица и два мозга, заключенных в одной голове.

В Индонезии родился ребенок с двумя лицами

Такая патология является редкостью и наблюдается в среднем один раз из 250 случаев. Как сообщает во вторник, 24 июля, The Daily Mail, сейчас ребенку два месяца.

Он имеет одно тело, а также по две руки и ноги. Однако из-за того, что брат-близнец в утробе матери развиться не смог, у ребенка деформирована голова.

По мнению специалистов, жизнь ребенка подвержена опасности из-за того, что у него присутствует лицо брата и его мозг. Это провоцирует скапливание лишней жидкости в голове.

Медики признались родителям, что помочь в данной ситуации они не могут. До настоящего момента ребенок остается в больнице.

По словам матери, ей посоветовали обратиться в больницу в Джакарте, где работают первоклассные хирурги и есть в наличии хорошее оборудование.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае родился теленок-мутант, имеющий шесть копыт. Из-за лишних конечностей животное постоянно испытывает неудобства.


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