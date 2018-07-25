Украинцы официально на руках имеют около миллиона единиц оружия

При этом всего на руках у населения может быть до 4,4 миллионов единиц оружия. Такие данные в среду, 25 июля, представили журналисты издания РБК-Украина.

По их данным тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тысяч единиц такого орудия. Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика - более 890 тысяч единиц.

В то же время глава наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин рассказал, что главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты. Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению, - отмечает он.

В свою очередь в полиции уточнили, что в последние годы количество оружия на руках у населения не особенно выросло, что связано с падением уровня преступности.

В частности, по данным правоохранителей, в первом полугодии зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тысяч, а в 2015 - 1,9 тысяч.

Кроме того, отмечается, что это лишь официальные данные, всего на руках украинцев может находиться до пяти миллионов единиц оружия. А по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения - около 4,4 миллионов единиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове правоохранители провели изъятие у мужчины оружия и боеприпасов. На посту ХТЗ у водителя обнаружили 125 патронов, а также травматический пистолет кустарного производства. Все эти запрещенные предметы были в салоне авто 28-летнего жителя Киевской области.