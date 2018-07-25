09:16 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинцы официально на руках имеют около миллиона единиц оружия

На сегодняшний день граждане Украины на руках официально имеют около миллиона единиц зарегистрированного огнестрельного оружия.

Украинцы официально на руках имеют около миллиона единиц оружия

При этом всего на руках у населения может быть до 4,4 миллионов единиц оружия. Такие данные в среду, 25 июля, представили журналисты издания РБК-Украина.

По их данным тенденция к росту количества длинноствольного оружия наметилась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тысяч единиц такого орудия. Однако уже через три года эта цифра превысила 920 тысяч. В 2018 году официальная статистика - более 890 тысяч единиц.

В то же время глава наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия" Георгий Учайкин рассказал, что главная мотивация при покупке оружия - необходимость иметь инструмент самозащиты. Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению, - отмечает он.

В свою очередь в полиции уточнили, что в последние годы количество оружия на руках у населения не особенно выросло, что связано с падением уровня преступности.

В частности, по данным правоохранителей, в первом полугодии зарегистрировали около 800 умышленных убийств, в 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тысяч, а в 2015 - 1,9 тысяч.

Кроме того, отмечается, что это лишь официальные данные, всего на руках украинцев может находиться до пяти миллионов единиц оружия. А по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения - около 4,4 миллионов единиц.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Харькове правоохранители провели изъятие у мужчины оружия и боеприпасов. На посту ХТЗ у водителя обнаружили 125 патронов, а также травматический пистолет кустарного производства. Все эти запрещенные предметы были в салоне авто 28-летнего жителя Киевской области.


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