Столичные копы возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием Hummer

Об этом говорится в сообщении полиции Киева.

Как отметили полицейские, водитель-убийца после случившегося был вскоре задержан. В данное время следователи решают вопрос об избрании виновнику ДТП меры пресечения.

В пресс-службе полиции также говорится о том, что правоохранители изучают камеры видеонаблюдения с места аварии. Кроме того, стражи порядка общаются с очевидцами инцидента для объективного расследования ДТП. Кроме того, в рамках уголовного производства был назначен ряд экспертиз для установления механизма дорожно-транспортного происшествия.

Сейчас по факту смертельной аварии открыто уголовное производство. По предварительным сведениям, санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Киеве водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю девочку, которая переходила дорогу. При этом после наезда мужчина скрылся с места происшествия, однако сотрудники полиции нашли автомобиль виновника дорожно-транспортного происшествия, догнали его и задержали водителя Hummer.