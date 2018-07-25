15:57 25.07.2018 | Общество | Новости
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Ryanair из-за забастовки пилотов отменила 600 рейсов

В течение 25-26 июля из Бельгии, Испании, Италии и Португалии туристы не смогут вылетить из-за забастовки пилотов. Таким образом, ирландской авиокомпании Ryanair пришлось отменить 600 рейсов.

Ryanair из-за забастовки пилотов отменила 600 рейсов

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге Twitter.

Сообщается, что работники Ryanair и ее дочерних компаний наняты по контрактам, которые управляются странами, где те не базируются. В связи с этим они получают меньше отпускных, несоответствующую зарплату и не имеют доступа к государственным льготам. В частности, это и послужило главной прчиной протеста сотрудников. 

К слову, пилоты сейчас требуют пересмотреть рабочие договоренности относительно ежегодного отпуска и других социальных гарантий.

Примечательно, что всем 50 тысячам клиентов, которые пострадали в результате митинга,  были предложены альтернативные рейсы или полный возврат средств. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ирландский лоукостер Ryanair одобрил все полеты и графики с международным аэропортом Борисполь. 


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