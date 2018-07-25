Ryanair из-за забастовки пилотов отменила 600 рейсов

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины в своем микроблоге Twitter.

Сообщается, что работники Ryanair и ее дочерних компаний наняты по контрактам, которые управляются странами, где те не базируются. В связи с этим они получают меньше отпускных, несоответствующую зарплату и не имеют доступа к государственным льготам. В частности, это и послужило главной прчиной протеста сотрудников.

К слову, пилоты сейчас требуют пересмотреть рабочие договоренности относительно ежегодного отпуска и других социальных гарантий.

Примечательно, что всем 50 тысячам клиентов, которые пострадали в результате митинга, были предложены альтернативные рейсы или полный возврат средств.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ирландский лоукостер Ryanair одобрил все полеты и графики с международным аэропортом Борисполь.