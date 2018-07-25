Россия планирует и дальше использовать политзаключенных для торга, - Ирина Геращенко

Там до сих пор так и не дали ни одного ответа на предложение передать им 36 россиян в обмен на украинцев в российских тюрьмах. Об этом в среду, 25 июля, на своей страничке в Facebook заявила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко в своем Facebook.

По ее словам, России ее граждане не нужны. Полностью контролируемые им представители боевиков заявили, что будут вести разговор об освобождении заложников только с одним человеком, в очередной раз таким образом пытаясь выполнить заказ Кремля по коррекции состава группы.

Вместе с тем Геращенко подчеркнула, что ни Москва, ни ОБСЕ, ни "марионетки Кремля" никак не смогут повлиять на определение Украиной своих переговорщиков, поскольку определять их - суверенное право нашего государства.

Кремль еще не готов отдать украинских политзаключенных, поскольку хочет и в дальнейшем использовать этот вопрос как козырь. Москва еще не составила цену, что требовать за этот козырь, и планирует и дальше использовать вопрос заложников для торга, шантажа и в грязных политических играх, - отметила она, добавив, что Украина в очередной раз требует предоставить независимым врачам к Сенцову, Балуху, Сущенко, Грибу, похищенному в Луганске, осужденному в Ростове и отправленному в Сибирь Сизановичу, Кольченку, Карпюку, Клиху и другим.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова отметила, что сейчас по многим украинским политзаключенным, содержащимся в России, поступает тревожная информация о состоянии их здоровья.