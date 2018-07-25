Нафтогаз определился с новым поставщиком газа

Об этом сообщила пресс-служба компании.

Так, предприятие приобрело около 25 млн кубов у нидерландского подразделения Vitol Gas and Power BV. Первые поставки осуществлены в июне через Венгрию.

Стоит отметить, что это первые полноценные продажи природного газа компанией Vitol украинским контрагентам.

Ранее Нафтогаз покупал газ у порядка 15 европейских поставщиков, среди которых был и ближайший конкурент Vitol трейдер Trafigura.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", НАК "Нафтогаз Украины" с начала мая 2018 года поднимает минимальную стоимость газа для промышленных потребителей на 5,5% до 9,142 тысяч гривен за тысячу кубометров с учетом НДС сравнительно с апрелем.