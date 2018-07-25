16:30 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Керченский мост устроил в Крыму транспортный коллапс

В связи с запуском Керченского моста на полуострове на выходных организовываются страшные пробки.

Керченский мост устроил в Крыму транспортный коллапс

Туристам приходится часами простаивать в заторах. Некоторые водители вынуждены спать на обочине. Об этом сообщает "Комсомольская правда".

Водители жалуются, что они стоит в пробках от полутора до четырех часов.

Рейсовые автобусы задерживаются минимум на три часа, и пассажиры сдают билеты. Им приходится добираться до места на такси.

Как сообщал "УРА-Информ", послы стран-членов ЕС одобрили решение о введении индивидуальных санкций против шестерых человек, причастных к незаконному строительству Керченского моста.


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