Каждый пятый республиканец думает, что у Путина есть компрометирующая информация на Трампа

Корреспондент перечисляет несколько вопросов, при ответах на которые республиканцы сильнее всего отдалились от мнения американцев в среднем: "Большинство американцев считает, что Трамп хочет делать то, что лучше для него самого, а 87% республиканцев - что он хочет делать то, что лучше для страны. Большинство американцев полагают, что штаб Трампа вступил в сговор с Россией, но 87% республиканцев так не считают". 89% республиканцев считают, что сам Трамп не вступал в сговор с Россией. Автор также указывает: "Больше половины страны считает, что во время встречи с Путиным Трамп не отстаивал главные интересы США, но 83% республиканцев говорят: "Да, отстаивал".

Но "республиканцы отнеслись более скептически к конкретным геополитическим позициям, которые Трамп продемонстрировал на прошлой неделе", пишет автор. Республиканцы не относятся к Путину положительно, полагают, что США должны уважать свой альянс с НАТО, демонстрировать поддержку в адрес союзников и критиковать противников.

Кроме того, "большинство всех респондентов и примерно 60% республиканцев и независимых согласились с утверждением, что вина за состояние двусторонних отношений лежит и на США, и на России", говорится в статье.

А вот как отвечали американцы на вопрос: "Считаете ли вы, что у российского правительства есть компрометирующая информация о президенте Трампе?".

"Да", - ответили 51% респондентов, в том числе 18% республиканцев, 55% независимых и 74% демократов. Автор отмечает, что так считает почти пятая часть республиканцев. "Республиканцы в целом на стороне Трампа в этом вопросе, но, вероятно, не так безоговорочно, как хотелось бы Трампу", - пишет Бамп.

Источник: Инопресса