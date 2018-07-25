За избиение полицейского на водителя маршрутки следователи завели уголовное дело

Отмечается, что по данному факту открыто дело по статье за умышленное легкое телесное повреждение. В данное время по этому инциденту продолжается следствие.

Кроме того, на данный момент опрашиваются свидетели и участники происходящего. Пострадавшего полицейского направили на прохождение судебно-медицинской экспертизы для установления степени нанесенных телесных повреждений.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Вишневом Киевской области патрульный сделал замечание водителю, который нарушил правила дорожного движения. После этого водитель транспортного средства жестко избил сотрудника полиции.

После ночной смены инспектор патрульной полиции по имени Игорь сел в автобус 805. Он сразу отметил агрессивный стиль вождения водителя, который сигналил другим авто, а потом проехал на красный сигнал светофора.