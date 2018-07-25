10:53 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199752:nastya

ДнепрАзот полностью восстановил свою работу

Единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот сегодня 25 июля отгрузил первую партию этого товара.

ДнепрАзот полностью восстановил свою работу

Об этом сообщают украинские СМИ.

Первые цистерны с жидким хлором уже прибыли в Харьков. Но сам ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности.

Однако, другие мощности предприятия остаются незадействованными. В предприятии отметили, что производство аммиака, минеральных удобрений и другой продукции базовой химии сейчас нерентабельно из-за нынешней цены на газ.

Ранее сотрудники ДнепрАзота пикетировали Антимонопольный комитет Украины и просили у чиновников помощи. По их словам, если государство не вмешается, ситуация может повториться очень скоро.

Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", акционерное общество "ДнепрАзот" возобновило производство хлора. Отмечается, что в настоящее время завершились подготовительные работы к включению производства.


Поделиться
Читайте также:
 
В Харьковской области на взятке разоблачили офицера - ФОТО Украина может выпустить бонды в китайских юанях, - Макарова Стала известна задолженность "Укроборонпрома" перед компаниям РФ ФГВФЛ распродает бриллиантовые колье, серьги и кольца
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив