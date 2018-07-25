ДнепрАзот полностью восстановил свою работу

Единственный в Украине завод по производству жидкого хлора для обеззараживания воды ДнепрАзот сегодня 25 июля отгрузил первую партию этого товара.
Об этом сообщают украинские СМИ.
Первые цистерны с жидким хлором уже прибыли в Харьков. Но сам ДнепрАзот заработал только на 10% от своей мощности.
Однако, другие мощности предприятия остаются незадействованными. В предприятии отметили, что производство аммиака, минеральных удобрений и другой продукции базовой химии сейчас нерентабельно из-за нынешней цены на газ.
Ранее сотрудники ДнепрАзота пикетировали Антимонопольный комитет Украины и просили у чиновников помощи. По их словам, если государство не вмешается, ситуация может повториться очень скоро.
Напомним, как сообщал ране "УРА-Информ", акционерное общество "ДнепрАзот" возобновило производство хлора. Отмечается, что в настоящее время завершились подготовительные работы к включению производства.