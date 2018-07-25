Боевики на Донбассе за сутки 33 раза нарушали режим прекращения огня

В районе проведения Операции объединенных сил во вторник, 24 июля, боевики на протяжении суток 33 раза нарушили режим прекращения огня. При этом трижды противник стрелял из запрещенного Минскими договоренностями тяжелого вооружения.

Потерь среди украинских военных за сутки нет.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-службы штаба ООС, так возле Водяного боевики применили миномет калибром 120 мм. По данным разведки, один боевик получил ранения.

Российские оккупационные войска вели прицельный огонь по защитникам Крымского, Золотого, Луганского, Пивденного, Новгородского, Зализного, Авдеевки, Марьинки, Опытного, Песков, Новотроицкого, Водяного, Павлополя, Талаковки, Лебединского и Широкино.

Вместе с этим, защитников Новотроицкого обстреляли из артиллерийских систем калибром 122 мм, а в сторону Лебединского летели 122-мм артиллерийские снаряды, 120-мм и 82-мм мины.

Уже этой ночью боевики дважды открывали огонь по позициям украинских военных возле Луганского и Пивденного.

Напомним, в районе проведения ООС н Донбассе 23 июля были ранены двое украинских военных.

20 июля на Донбассе боевики выпустили в сторону пограничников противотанковую управляемую ракету.