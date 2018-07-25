08:33 25.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
100199733:Polishuk

Азербайджан отказался выдавать Украине подозреваемого в избиении депутата Найема, - Енин

Азербайджан отказал Украине в выдаче Магомед-Амин Саитова, которого подозревают в избиении народного депутата Украины от фракции "Блок Петра Порошенко" Мустафы Найема.

Азербайджан отказался выдавать Украине подозреваемого в избиении депутата Найема, - Енин

Как сообщил во вторник, 24 июля, на своей страничке в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин, Генеральная прокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя.

Там сослались на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями. При этом Енин заверил, что ГПУ сделала все возможное для задержания Саитова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева 30 апреля неизвестные напали на депутата Найема.

Обидчикам политика "светит" по пяти лет тюрьмы. Полиция задержала троих подозреваемых, однако еще один - Саитов, который непосредственно ударил депутата, успел улететь в Баку.


Поделиться
Читайте также:
 
Боевики на Донбассе за сутки 33 раза нарушали режим прекращения огня В Черкассах машина на пешеходном переходе сбил мать и ребенка Беларусь вводит безвизовый режим для граждан 80 стран В Лаосе из-за прорыва плотины погибли 40 человек - ФОТО, ВИДЕО
Фоторепортаж
За один день птицефабрика перерабатывает 0,5 млн т птицы
"Винницкая птицефабрика" Группы МХП — самая большая в Украине и вторая по величине в Европе
Посетители сделали снимки на фоне огромных травяных скульптур
Выставку цветов "Мир великанов" посетило рекордное количество людей
Поклонники в восторге от выступления артиста
Это успех: MELOVIN собрал аншлаг на концерте в Киеве после "Евровидения"
Роскошную корону завоевала 18-летняя Анжелика Холоимова
В Киеве прошел конкурс "Мисс-Киев 2018"
Бои между украинскими бойцами и пророссийскими террористами длились с 26 мая 2014-го до 21 января 2015 года
В сети показали новые фото со времен обороны Донецкого аэропорта - ФОТО



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив