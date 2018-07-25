Азербайджан отказался выдавать Украине подозреваемого в избиении депутата Найема, - Енин

Как сообщил во вторник, 24 июля, на своей страничке в Facebook заместитель генерального прокурора Евгений Енин, Генеральная прокуратура Азербайджана отказала в выдаче правонарушителя.

Там сослались на ряд причин, в том числе связанные с оценкой поведения самого Найема азербайджанскими властями. При этом Енин заверил, что ГПУ сделала все возможное для задержания Саитова.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в центре Киева 30 апреля неизвестные напали на депутата Найема.

Обидчикам политика "светит" по пяти лет тюрьмы. Полиция задержала троих подозреваемых, однако еще один - Саитов, который непосредственно ударил депутата, успел улететь в Баку.